الصحة توضح بشأن بطاقة التلقيح في الجامعات والمدارس

2021/11/12 | 21:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة، الجمعة، تطبيق قرار إبراز البطاقة التلقيحية في الجامعات والمدارس، مشيرة الى علامات الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي، في تصريح تابعه NRT عربية، اليوم (12 تشرين الثاني 2021)، إن "نظام إبراز البطاقة التلقيحية تم تطبيقه في الجامعات والمدارس، لكن هناك تفاوتا بين مؤسسة وأخرى في تطبيقه حيث يتفاوت ذلك بين الجامعات والمدارس".

واضاف، ان "هناك فرقا صحية تتابع هذه الإجراءات وتطبيقها".

واوضح، أن "الفرق الصحية قامت بزيارة المدارس والجامعات لمتابعة الإجراءات، وأيضا تم تلقيح الكثير من الطلاب".

وحول الموجة الرابعة من جائحة كورونا، قال الحلفي، إن "الموجة الرابعة يتم تمييزها بارتفاع الإصابات عن المعدل الحالي".

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