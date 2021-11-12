2021/11/12 | 21:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أنت مصاب بداء السكري؟ إذًا، يجب أن تعلم أن النشاط البدني يساعدك على التحكم في مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتلف الأعصاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصائح خاصة لمرضى السكري عند ممارسة الرياضة والنشاط البدني) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصائح خاصة لمرضى السكري عند ممارسة الرياضة والنشاط البدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).