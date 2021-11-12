مشاجرة ميسان.. الشرطة تتدخل وتعتقل مفتعليها

2021/11/12 | 21:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، عن فض مشاجرة عشائرية مسلحة واعتقال مفتعليها في أحدى المناطق بقضاء قلعة صالح، جنوب المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية من قسم شرطة قضاء قلعة صالح وفوج طوارئ ميسان الثالث والخامس وفوج المهمات الخاصة ، بالاشتراك مع لواء المغاوير الاول التابع لعمليات سومر ، وبإشراف ومتابعة معاون مدير شرطة المحافظة ، نفذت واجباً أمنياً تمكنت من خلاله من فض مشاجرة عشائرية ومداهمة وتفتيش منازل المتورطين في الحادثة واعتقال (11) متهم من طرفيها وايداعهم التوقيف".

وأضافت، أن "المشاجرة تسببت بمقتل أحد الأشخاص وإصابة (إثنين) ، تم نقلهما الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج والتحفظ عليهما لغرض إكمال التحقيق".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني لـ السومرية نيوز، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، جراء نزاع عشائري في محافظة ميسان.

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