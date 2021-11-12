2021/11/12 | 21:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت قوة امنية، اليوم الجمعة، القبض على 7 متهمين بقضايا تعاطي وترويج المخدرات في ميسان.وذكرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بناءً على معلومات استخبارية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 7 متهمين بقضايا تعاطي وترويج المخدرات في ميسان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 7 متهمين بقضايا تعاطي وترويج المخدرات في ميسان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 7 متهمين بقضايا تعاطي وترويج المخدرات في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).