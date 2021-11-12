أمانة مجلس الوزراء تحدد الجهة المسؤولة عن معالجة ملف المحاضرين المجانيين

2021/11/12 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن وزارة التربية هي الجهة المعنية بمعالجة موضوع المحاضرين المجانيين.

وقالت الأمانة في بيان، إن “الدائرة القانونية التابعة لهاأجابت على ماورد بكتاب وزارة التربية، والذي تطلب من خلاله مصادقتها على توصيات اللجنة المعنية بحل مشكلة المحاضرين المجانيين في محافظتي بغداد، وكربلاء المقدسة”.

وأكدت الدائرة، وفق البيان، أن “معالجة مشكلة المحاضرين، هو من اختصاص وزارة التربية والجهات المعنية، وأن الأمانة العامة ليست الجهة القطاعية المعنية بحل الموضوع؛ بل يقتصر دورها على تنسيق الجهود الحكومية بشأن معالجته”.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد وجهت وزارة التربية، بتأليف لجـنة مشتركة تضم وزارتي التربية، والمالية، وديوان الرقابة الماليـة الاتحادي، ومحافظتي بغداد و كربلاء المقدسة؛ لدراسة وضع المحاضرين المجانيين وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الحالات التي سقطت سهوا؛ لحسم الموضوع بشكل نهائي.

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