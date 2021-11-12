ميسان: الشرطة تتدخل بعد نزاع عشائري تسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين (صور)

2021/11/12 | 22:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الجمعة، عن فض مشاجرة عشائرية مسلحة واعتقال مفتعليها في احدى مناطق قضاء قلعة صالح جنوب المحافظة.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12تشرين الثاني 2021)، إن "قوة أمنية من قسم شرطة قضاء قلعة صالح وفوج طوارئ ميسان الثالث والخامس وفوج المهمات الخاصة، بالاشتراك مع لواء المغاوير الاول التابع لعمليات سومر، وبإشراف ومتابعة معاون مدير شرطة المحافظة، نفذت واجباً أمنياً تمكنت من خلاله من فض مشاجرة عشائرية ومداهمة وتفتيش منازل المتورطين في الحادثة واعتقال (11) متهم من طرفيها وايداعهم التوقيف".

وأضافت، أن "المشاجرة تسببت بمقتل أحد الأشخاص وإصابة (اثنين)، تم نقلهما الى احد المستشفيات لتلقي العلاج والتحفظ عليهما لغرض إكمال التحقيق".

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