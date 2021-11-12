2021/11/12 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية نادين نجيم أسرارا عن حياتها الشخصية وتحدثت لأول مرة عن أزمة طلاقها.وقالت الفنانة اللبنانية في مقابلة مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة “CBC” المصرية، إنها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة..



نادين نجيم تكشف أسرار طلاقها: “اللي بيحاربوني ضعاف” المركز الخبري الوطني.

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