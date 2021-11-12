بيع أساور للملكة ماري أنطوانيت بأكثر من 8.2 مليون دولار في مزاد.. ما الذي يميزها؟

2021/11/12 | 22:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيع زوج من الأساور الماسية، كانت تنتمي ذات مرة إلى ماري أنطوانيت، مقابل 8 ملايين دولار في مزاد.واشترى شخص مجهول مجوهرات الملكة من مزايدات كريستي في جنيف، وقال المزاد إن عملية البيع تجاوزت تقديرات مليونين إلى 4 ملايين دولار.تتضمن الأساور إجمالي 112 ماسة.ولأكثر من قرنين من الزمان، تم الاحتفاظ بهم في مجموعة ملكية، وفقًا لبيان صادر عن المزاد.

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