مكتب المرجع السيستاني يصدر توجيها يتعلق بجسر مشاة قرية البدرية

2021/11/12 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت العتبة الحسينية، اليوم الجمعة، عن توجيه ممثل المرجعية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، بالاستجابة إلى مناشدة أهالي منطقة البدرية في محافظة واسط لتأهيل جسر المشاة لإنهاء معاناة المواطنين.

وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية حسين رضا في تصريحات لمواقع تابعة للعتبة وتابعتها (بغداد اليوم): "استجابة إلى مناشدة أهالينا الأعزاء في منطقة البدرية الثانية قضاء الكوت في محافظة واسط و بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة عبد المهدي الكربلائي وبعد الاطلاع على واقع الحال في جسر المشاة لقرية البدرية ومعاناة الأهالي من صعوبة التنقل بين ضفتي النهر ستباشر الكوادر الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة خلال الايام القليلة المقبلة بإعادة تأهيل الجسر".

وأضاف رضا ان "قسم المشاريع الهندسية والفنية التابع للعتبة يسامر بمشروع توسيع وإعادة تأهيل شارع المحيط حيث تواصل كوادرنا العمال على تأهيل الشارع بمواصفات عالية"..

وتقوم كوادر العتبات المقدسة بأعمال تأهيل وصيانة لمباني تابعة لعدد من القطاعات الحكومية التي تعاني الإهمال ونقص الخدمات، وشملت العديد من المدارس والمستشفيات والمؤسسات الانسانية في كربلاء ومدن اخرى.

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