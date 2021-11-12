بيان من شرطة ميسان حول النزاع المسلح في قلعة صالح

2021/11/12 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أصدرت مديرية شرطة ميسان، اليوم الجمعة، بيانا حول النزاع المسلح في قلعة صالح.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قوة أمنية من قسم شرطة قضاء قلعة صالح وفوج طوارئ ميسان الثالث والخامس وفوج المهمات الخاصة، بالاشتراك مع لواء المغاوير الاول التابع لعمليات سومر وبإشراف ومتابعة معاون مدير شرطة المحافظة، نفذت واجباً أمنياً تمكنت من خلاله من فض مشاجرة عشائرية".

وبينت أنه "تم مداهمة وتفتيش منازل المتورطين في الحادثة واعتقال (11) متهم من طرفيها وايداعهم التوقيف".

وأضافت أن "المشاجرة تسببت بمقتل أحد الأشخاص وإصابة (إثنين)".

وأكدت أنه "تم نقلهما الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج والتحفظ عليهما لغرض إكمال التحقيق".

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