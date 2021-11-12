امانة مجلس الوزراء تحدد الجهة المعنية بمعالجة ملف المحاضرين المجانيين

2021/11/12 | 22:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن وزارة التربية الجهة المعنية بمعالجة موضوع المحاضرين المجانيين.وذكر بيان للأمانة تلقى “النور نيوز” نسخة منه ،أن “الدائرة القانونية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أجابت على ما ورد بكتاب وزارة التربية، والذي تطلب من خلاله مصادقتها على توصيات اللجنة المعنية بحل مشكلة المحاضرين المجانيين …

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