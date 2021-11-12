الاتحاد الاوروبي يضيف الجراد إلى قائمته للأغذية المعتمدة

2021/11/12 | 22:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أضاف الاتحاد الأوروبي الجراد إلى قائمته للأغذية المعتمدة، اليوم الجمعة، في إطار مساعي التكتل إلى تشجيع أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.وهذه هي المرة الثانية التي تجيز فيها بروكسل تناول البشر لحشرة “آمنة” بعد الموافقة على إضافة يرقات خنفساء (تينبريو مولتور) الصفراء المجففة لقائمتها”.ومن المحتمل أن تكون الجداجد أو ما يعرف …

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