شرطة البصرة تبحث الوضع الأمني واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في المحافظة

2021/11/12 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحثت قيادة شرطة محافظة البصرة الوضع الأمني في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان " ان اجتماعا امنياً موسعاً عقد برئاسة قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي عدنان عبد الحميد بحضور كافة مدراء الاقسام لبحث الوضع الأمني في المحافظة.واكد قائد الشرطة خلال الاجتماع اتخاذ التدابير والاحتياطات الأمنية الكفيلة بحفظ الامن في المحافظة واستنفار كافة الجهود وإخراج الدوريات الالية والراجلة " و أجراء المسح الميداني المستمر والدوري ليلا ونهارا .كما شدد على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر مع تكثيف التواجد الأمني الفعال لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة./انتهى

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