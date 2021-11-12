2021/11/12 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن تسقيط المركبات بدلا عن التي يتم تسجيلها.وذكرت المديرية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان”بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت بأن مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تصدر توضيحآ بشأن تسقيط المركبات المركز الخبري الوطني.

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