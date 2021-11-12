2021/11/12 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درس بالإنشاء التصويري لطلبة الفنون بابل – سليم العناوي ادى طلبة قسم التربية الفنية كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل درس الانشاء الصوري باشراف المدرس جلال رحيم مدرس المادة في حدائق الكلية ليكون تجربة عملية في الرسم الحر وبما ينسجم مع نظام التعليم المدمج الذي وجهت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.كما يواصل طلبة القسم تهيئة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درس بالإنشاء التصويري لطلبة الفنون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درس بالإنشاء التصويري لطلبة الفنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).