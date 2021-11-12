2021/11/12 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمر الأكثر إنتاجية خارج العراق – كاظم فنجان الحمامي يتساءل الناس دائما عن سر اعتماد الشركات العملاقة على الموظفين اللذين تجاوزت اعمارهم الستين عاما ؟، ولماذا يسندون اليهم المناصب العليا في الادارة والقيادة ؟.فظهر بعد البحث الاستقصائي بأن العمر الأكثر إنتاجية يأتي بعد عتبة الستين عاما.فقد وجدت دراسة احصائية أمريكية أن مرحلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العمر الأكثر إنتاجية خارج العراق – كاظم فنجان الحمامي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العمر الأكثر إنتاجية خارج العراق – كاظم فنجان الحمامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).