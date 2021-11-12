2021/11/12 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظاهر الإقتصاد العراقي بين الإزاحة والتحييد – عماد الحرش التميمي إنخفض الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 عنه لعام 2019 بمقدار (99.1) بالدينار العراقي وبالأسعار الجارية (ترليون دينار).وإنخفض الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 عنه لعام 2019 بمقدار 35.1 بالدينار العراقي وبالأسعار الثابتة (ترليون دينار).وإنخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 عنه […]

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