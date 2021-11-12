2021/11/12 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه ممثل المرجعية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم الجمعة، بالاستجابة إلى مناشدة أهالي منطقة البدرية في محافظة واسط لتأهيل جسر المشاة لإنهاء معاناة المواطنين.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل السيد السيستاني يوجّه “العتبة الحسينية” بترميم جسر مشاة في واسط المركز الخبري الوطني.

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