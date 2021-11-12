2021/11/12 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BmTHEZ5llX8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما سر هروب شقيقة ملك العراق الاميرة عزة الى خارج العراق ومن الذي حاصر الملك في بيته؟ | أوراق مطوية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما سر هروب شقيقة ملك العراق الاميرة عزة الى خارج العراق ومن الذي حاصر الملك في بيته؟ | أوراق مطوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).