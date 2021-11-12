لبنان:قرداحي يحدد شرطا لاستقالته

2021/11/12 | 22:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الإعلام اللبناني، جورج

قرداحي، الضالع في نزاع دبلوماسي

للبلاد مع السعودية، بأنه سيتنحى فقط إن

تلقى ضمانات بأن استقالته ستحل الأزمة.

وتصاعد الضغط على قرداحي للاعتذار

والاستقالة بعد تصريحات ان

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