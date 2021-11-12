ثلاثي مانشستر يونايتد ضمن خطة الانتقالات في نيوكاسل

2021/11/12 | 22:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت تقارير صحفية مساء الجمعة، أن نادي نيوكاسل يونايتد، يريد التعاقد مع ثلاثة من نجوم مانشستر يونايتد في كانون الثاني المقبل. وأكدت صحيفة "ذا صن" أن نيوكاسل يرغب في استثمار عدم حصول الثلاثي دوني فان دي بيك وجيسي لينجارد ودين هندرسون على دقائق مناسبة للعب هذا الموسم. ويريد هندرسون مغادرة يونايتد إذا لم يستطع استعادة موقعه في تشكيلة الفريق في وجود ديفيد دي خيا، وقد يجد ضالته في نيوكاسل الذي يخوض معركة للنجاة من الهبوط. يسعى الحارس الإنجليزي جاهدا لإثبات نفسه قبل نهائيات كأس العالم 2022 العام المقبل، وهو يعلم أنه بحاجة للعب من أجل البقاء ضمن خطط المدرب جاريث ساوثجيت. وقضى الهولندي فان دي بيك أكثر من موسم كامل في صفوف "الشياطين الحمر"، لكنه فشل في اقتحام التشكيلة الأساسية.من ناحيته، يأمل لينجارد أن يشق طريقه للعودة إلى تشكيلة إنجلترا في كأس العالم، ويبدو أن فرصه في القيام بذلك مع يونايتد غير مرجحة. وخسر اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مكانه في تشكيلة الأسود الثلاثة بقيادة جاريث ساوثجيت الذي استشهد بقلة الدقائق التي يحصل عليها اللاعب مع يونايتد. ويسعى نيوكاسل للتعاقد مع لاعب خط الوسط، لكنهم سيواجهون منافسة شديدة من وست هام الذي تألق معه لينجارد الموسم الماضي على سبيل الإعارة.المصدر: كورة

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