المرور تصدر توضيحاً حول آلية تسجيل المركبات

2021/11/12 | 22:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت مديرية المرور العامة، الجمعة، توضيحاً حول آلية تسجيل المركبات.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تناقلت بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بأن مديرية المرور حصلت موافقة على تسقيط مركبة بدل التي يتم تسجيلها، وهنا نود ان ننوه ان هذه الاخبار غير صحيحة انما هو مجرد مقترح قدمته …

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