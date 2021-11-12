2021/11/12 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاقم أوضاع العالقين قرب بولندا يدفع الحكومة إلى التنسيق مع منيسك منع سفر العراقيين عبر رحلات تركية لبيلاروسيا إثر إتهامات بتوجيه المهاجرين لأوربا بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن تسلل مهاجرون امس ،إلى أراضي بولندا قادمين من بيلاروسا بطريقة غير مشروعة، في ظل توترات متصاعدة عند حدود الدولتين ، حيث […]

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