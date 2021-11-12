الصحة تعلن تطبيق إبراز بطاقة التطعيم في الجامعات والمدارس

2021/11/12 | 22:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتفاوت التطبيق بين الجامعات والمدارس (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة والبيئة، تطبيق قرار إبراز البطاقة التلقيحية في الجامعات والمدارس.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "نظام إبراز البطاقة التلقيحية تم تطبيقه في الجامعات والمدارس، لكن هناك تفاوت بين مؤسسة وأخرى في تطبيقه حيث يتفاوت ذلك بين الجامعات والمدارس"، مؤكدًا أن "هناك فرقًا صحية تتابع هذه الإجراءات وتطبيقها".

وأضاف الحلفي، أن "الفرق الصحية قامت بزيارة المدارس والجامعات لمتابعة الإجراءات، وأيضًا تم تلقيح الكثير من الطلاب".

وحول الموجة الرابعة من جائحة كورونا، قال الحلفي، إن "الموجة الرابعة يتم تمييزها بارتفاع الإصابات عن المعدل الحالي".

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