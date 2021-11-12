إدارة الطيران الفيدرالية تغرم المسافرين العنيفين أكثر من 200 ألف دولار

2021/11/12 | 22:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت السلطات الفيدرالية غرامات جديدة على 10 مسافرين بحوالي ربع مليون دولار بسبب الصراخ والبصق والدفع وتوجيه اللكمات على متن الرحلات التجارية.

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