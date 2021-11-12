البرغل والرز.. صراع الفوائد تعرف على الفرق بينهما

2021/11/12 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة على الرغم من كثرة الاقبال على أحدهما وقلة الاخر الا ان تكوينهما وفوائده قد تذهل الجميع من خلال الفرق بين البرغل والرز.

وبحسب الدراسات فان الرز خال كلياً تقريباً من اي فائدة وما هو إلا طعام يرفع السكر، بعكس البرغل تماماً فهو طعام ملئ بالفوائد ولا يرفع السكر لاحتوائه على الألياف .

ويحتوي كل كوب من البرغل على بوتاسيوم 574 ملغألياف 26 غمبروتين 17 غمفيتامين ب 6 %25مغنيسيوم %57حديد %18

فيما يحتوي كوب الرز على بوتاسيوم 55 ملغألياف 0.6 غمبروتين 4 غمفيتامين ب 6 %5مغنيسيوم %4حديد %1

وتعد الحقائق الغذائية بين الاثنين صادمة، كون البرغل غني بالعديد من الفوائد بعكس الرز الذي يفتقر الى اغلبها.

ومن الملاحظ الفرق الكبير في كمية البروتين والالياف والحديد الهائلة في البرغل .



لاحظ كمية فيتامين B6في البرغل الكبيرة جداً وهذا الفيتامين يدعم النظام المناعي بشكل هائل، أما المغنيسيوم فهو يدخل في دعم عشرات الانزيمات في الجسم، مما يعد البرغل كنز مخفي مليء بالعناصر والفوائد.

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