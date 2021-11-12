شرطة ميسان تعلن فض مشاجرة عشائرية مسلحة واعتقال مفتعليها

2021/11/12 | 22:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الجمعة، عن فض مشاجرة عشائرية مسلحة واعتقال مفتعليها في احدى مناطق قضاء قلعة صالح جنوب المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة أمنية من قسم شرطة قضاء قلعة صالح وفوج طوارئ ميسان الثالث والخامس وفوج المهمات الخاصة، بالاشتراك مع لواء المغاوير الاول …

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