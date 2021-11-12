بالفيديو .. الحضور العشائري مع المعتصمين أمام المنطقة الخضراء

2021/11/12 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/،تسجيلا فيديويا يظهر جانبا من التصعيد الجماهيري الليلي لعدد من عشائر بغداد المعترضة على نتائج الانتخابات أمام بوابة المنطقة الخضراء قرب مبنى وزارة التخطيط في كرادة مريم اليوم الجمعة ./انتهى5

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