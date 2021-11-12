الصحة : تطبيق إبراز بطاقة التلقيح في الجامعات والمدارس

2021/11/12 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تطبيق قرار إبراز البطاقة التلقيحية في الجامعات والمدارس.وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي، لوكالة الأنباء الرسمية إن "نظام إبراز البطاقة التلقيحية تم تطبيقه في الجامعات والمدارس، لكن هناك تفاوتا بين مؤسسة وأخرى في تطبيقه حيث يتفاوت ذلك بين الجامعات والمدارس"، مؤكداً أن "هناك فرقاً صحية تتابع هذه الإجراءات وتطبيقها".وأضاف الحلفي، أن "الفرق الصحية قامت بزيارة المدارس والجامعات لمتابعة الإجراءات، وأيضاً تم تلقيح الكثير من الطلاب"./انتهى5

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