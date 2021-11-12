وكالة صحية: عشر دول في الاتحاد الأوروبي في وضع وبائي “مقلق جدا”

2021/11/12 | 22:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض اليوم الجمعة، بأن الوضع الوبائي لكوفيد-19 يواصل تدهوره في الاتحاد الأوروبي وبات يعتبر “مقلقا جدا” في عشر دول و”مقلقا” في عشر أخرى.وأورد التقييم الأخير للإخطار […]

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