السعودية:إضافة خدمة إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر

2021/11/12 | 22:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إضافة خدمة جديدة تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة، إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد …

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