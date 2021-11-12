كاظم حبيب : المثابر على العلم والمعرفة (من بعض الملامح على فئة النتلجسيا) - عقيل الناصري

2021/11/12 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري كاظم حبيب : المثابر على العلم والمعرفة ( من بعض الملامح على نشوء فئة الانتلجنسيا)عاشت الانتلجينسيا العراقية منذ أن خطت سنوات فتوتها، بخاصة بعد تأسيس الدولة العراقية في العام 1921:- في صراع مستديم مع واقعها ومحيطها الاجتماعي من جهة ؛ - ومع ذاتها الطامحة إلى تغير ذلك الواقع من جهة ثانية.



تجسد في صراع حول الافق لشكل الدولة السياسي ونظامها الاقتصادي، - كما تجسدت ......





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