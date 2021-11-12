مذكراتي ” سيرة أحمد باني الخيلاني . - محمد السعدي

2021/11/12 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي الدافع الذي حثني ، إن أسعى في الحصول على نسخة من مذكرات أحمد باني خيلاني ( أبو سرباز ) باللغة العربية بعد أن صدرت في وقت سابق بلغته الأم ( الكردية ) ، وإضافة الى رغبتي وتطلعي في متابعة أوراق وسير رفاقنا وقادة حزبنا في الحزب الشيوعي العراقي لعدة أسئلة في طريقي مازالت تبحث عن أجوبة بما آلت اليه أوضاعنا بعد عدة عقود من النضال والتضحيات ، فضلاً عن توقي بشكل عام بقراءة أوراق السياسيين باعتبارها أنها ت ......





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