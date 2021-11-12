فرقة العباس ترد على

2021/11/12 | 23:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت فرقة العباس القتالية، على "صفحات

مريبة" في مواقع التواصل الاجتماعي باسم

{حشد العتبات}.





ونوهت الفرقة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية نسخة منه، ان "ما تداولته بعض

الصفحات {المريبة} صوراً لبعض قادة

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