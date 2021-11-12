الادارة الامريكية والبيض

2021/11/12 | 23:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

هنالك احكام تصدر عن امر معين يقول عنها

الفقهاء بحد ذاته اي ان لهذا الامر

تشعبات لها حكم يختلف عن هذا الحكم حسب

طبيعة مفردات موضوع الحكم، فالصدق حسن

بحد ذاته والكذب قبيح بحد ذات

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