ممثل السيد السيستاني يوجّه ’العتبة الحسينية’ بترميم جسر مشاة ’قرية البدرية

2021/11/12 | 23:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه ممثل المرجعية الدينية العليا ،

سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي،

الجمعة، 12 تشرين الثاني، 2021 بالاستجابة

إلى مناشدة أهالي منطقة البدرية في

محافظة واسط لتأهيل جسر المشاة لإنهاء

معاناة المواطنين.

و

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