واشنطن تحذر من

2021/11/12 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من "انفجار داخلي" في إثيوبيا إذا لم تكن ثمة مبادرة من الحكومة والمتمردين إلى إجراء مفاوضات.وقال بلينكن أمام الصحافيين أن عدم التوصل الى اتفاق بين الطرفين "سيؤدي إلى انفجار إثيوبيا من الداخل، وستكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة، وهو أمر كارثي بالنسبة إلى الشعب الإثيوبي وبلدان المنطقة".وأضاف أن "المسار الآخر هو وقف جميع الأعمال العسكرية الجارية والتفاوض على وقف حقيقي لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق حيث يحتاج إليها السكان".وتابع "أعتقد أن ذلك ليس ممكنا فحسب، بل هو ضروري.ويمكنني القول لكم إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لدعم جميع الجهود الساعية للدفع بإثيوبيا في هذا الاتجاه".

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