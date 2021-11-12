2021/11/12 | 23:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ydSZg2s0vLo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. آلاف المهاجرين عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية ويواجهون ظروفاً قاسية في البرد القارس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد.. آلاف المهاجرين عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية ويواجهون ظروفاً قاسية في البرد القارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).