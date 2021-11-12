شاهد بالفيديو.. ضعف الاجراءات الحكومية وقلة وعي المواطنين تهدادن العراق بموجة رابعة

2021/11/12 | 23:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _RoACvaieQ8

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