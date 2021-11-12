الإعلام الرقمي: ’يوتيوب’ يتخذ إجراءات جديدة لحماية ’صنّاع المحتوى الصغار’

2021/11/12 | 23:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مركز الإعلام الرقمي، الجمعة، عن إجراءات جديدة اتخذتها منصة "اليوتيوب" لحماية صناع المحتوى الصغار.

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وذكر المركز في توضيح، اطلع عليه "ناس" (12 تشرين الثاني 2021)، ان "منصة يوتيوب تعلن أنها ستخفي عدد مرات (عدم الإعجاب) العامة عبر مقاطع الفيديو، حيث إن التغيير يهدف إلى منع استهداف صناع المحتوى الصغار عبر هجمات الكراهية أو المضايقات ولتعزيز التفاعلات المحترمة بين المشاهدين وصناع المحتوى".

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