2021/11/12 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حل نزاع بين عائلتين وإغتيال عنصر إستخبارات في البصرة بغداد – الزمان تمكنت القوات الأمنية خلال جهد نوعي ، من تفكيك عصابة متهمة بتجارة الأعضاء البشرية في منطقة الأعظمية.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته (الزمان) انه (على ضوء معلومات استخبارية وتعاون المواطنين بوجود عصابة للاتجار بالاعضاء البشرية في قاطع مسؤولية لواء 44 […]

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