2021/11/12 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان يستعرض للكاظمي ملف التحقيق في أحداث التظاهرات وإستهداف منزله إغلاق مداخل الخضراء ومحتّجون يقطعون طريقاً للمطالبة بإعادة الفرز بغداد – ندى شوكت قطع محتجون طريق موصل اربيل ، لمطالبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة الفرز العام لنتائج اقتراع تشرين، فيما بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان مع رئيس الوزراء […]

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