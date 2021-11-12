2021/11/12 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقّعات بإنخفاض درجات الحرارة دون مستوى الصفر المئوي عاصفة ثلجية نادرة تجتاح العراق منتصف الأسبوع بغداد – فائز جواد من المتوقع ، ان تجتاح العراق موجة برد شديد في منتصف الاسبوع الجاري ، نتيجة تأثر الطقس بمنخفض جوي مقبل من اوربا يؤدي الى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن مستوياتها ، حيث […]

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