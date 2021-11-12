المرور تصدر توضيحًا بشأن آلية تسجيل المركبات

2021/11/12 | 23:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت مديرية المرور العامة، الجمعة، توضيحًا حول آلية تسجيل المركبات.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تناقلت بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بأن مديرية المرور حصلت موافقة على تسقيط مركبة بدل التي يتم تسجيلها، وهنا نود أن ننوه أن هذه الأخبار غير صحيحة، إنما هو مجرد مقترح قدمته مديريتنا إلى الجهات العليا وذلك لتخفيف الزخم الحاصل وذلك لكثرة المركبات وما تتسببه من زخم مروري".

وأضافت أنه "عند صدور القرار 215 لسنة 2009 أوجب على كل مواطن عند تسجيل أي مركبة حديثة (مستوردة) يقوم بتسقيط مركبة قديمة لغرض القضاء على المركبات القديمة ولتخفيف زخم المركبات في الشوارع".

وتابع البيان، أنه "بعد صدور القرار 68 لسنة 2016 والذي سمح للمواطن الخيار، أما تسقيط سيارة أو يدفع مبلغ الرسم مقابل الحصول على رقم بدون تسقيط مركبة".

وأشارت المديرية إلى أنه "في الشهر الثامن تم مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض إلغاء القرار 68 وتفعيل قرار تسقيط المركبات ولم ترد الإجابة لحد الآن".

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