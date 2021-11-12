مكتب السيستاني يوجه بترميم جسر في محافظة واسط (صورة)

2021/11/12 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت العتبة الحسينية، الجمعة، توجيه ممثل المرجعية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، بالاستجابة إلى مناشدة أهالي منطقة البدرية في محافظة واسط لتأهيل جسر المشاة لإنهاء معاناة المواطنين.

وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية المهندس حسين رضا في تصريح لموقع تابع للعتبة تابعه NRTعربية، اليوم (12 تشرين الثاني 2021)، إنه "استجابة إلى مناشدة أهالي منطقة البدرية الثانية/ قضاء الكوت / محافظة واسط و بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وبعد الاطلاع على واقع الحال في جسر المشاة لقرية البدرية ومعاناة الأهالي من صعوبة التنقل بين ضفتي النهر ستباشر الكوادر الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة، خلال الايام القليلة المقبلة بإعادة تأهيل الجسر."

وأضاف، ان "قسم المشاريع الهندسية والفنية التابع للعتبة يسامر بمشروع توسيع وإعادة تأهيل شارع المحيط حيث تواصل كوادرنا العمال على تأهيل الشارع بمواصفات عالية".

وكان قسم المشاريع الهندسية والفنية التابع للعتبة الحسينية المقدسة قد اعلنت تحقيق نسبة إنجاز عالية في تأهيل أحد شوارع المدينة القديمة بكربلاء.

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