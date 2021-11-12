ماكرون يدعو روسيا وتركيا لسحب المرتزقة من ليبيا

2021/11/12 | 23:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون: على روسيا وتركيا سحب المرتزقة من ليبيا "بدون تأخير"

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