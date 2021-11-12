المرجعية الدينية توجه بترميم وتأهيل جسر المشاة المهدم في واسط

2021/11/12 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / تبنت العتبة الحسينية المقدسة ترميم وتأهيل احد جسور المشاة المهدمة في مدينة الكوت بمحافظة واسط .وذكرت أوساط محلية ان ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وجه كوادر العتبة بترميم جسر المشاة المهدّم في محافظة واسط./انتهى5

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