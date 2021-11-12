تكريم مفرزة أمنية قتلت قيادي بداعش في كركوك

2021/11/12 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – واعوجه قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي، المفرزة الامنية التي قتلت قيادي بتنظيم داعش الارهابي في المحافظة.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): أنه بعد الكمين الناجح الذي اودى بمقتل الارهابي الملقب بـ (ابو قتادة ) آمر مفرزة القناصين في وادي الشاي زار قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي، الوحدة المنفذة وشكرهم على الاداء البطولي وأوعز بإستدعاء الضباط والمراتب لتكريمهم يوم غد السبت.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة ، أعلنت وزارة الدفاع ، قتل آمر مفرزة القناصين الملقب "أبو قتادة" في كركوك.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكن أبطال الفوج الثالث اللواء 45 فرقة المشاة الآلية الثامنة من قتل آمر مفرزة القناصين الإرهابي (ي.أ) الملقب "أبو قتادة" وإصابة اثنين من عصابات داعش في منطقة البو محمد بوادي الشاي في محافظة كركوك، بعد نصب كمين محكم لهم".

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