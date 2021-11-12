2021/11/12 | 23:35 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك.. كشف تفاصيل الاطاحة بابو قتادة وتكريم المفرزة التي قتلته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/12 | 23:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك.. كشف تفاصيل الاطاحة بابو قتادة وتكريم المفرزة التي قتلته) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك.. كشف تفاصيل الاطاحة بابو قتادة وتكريم المفرزة التي قتلته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).