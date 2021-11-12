كركوك: تفاصيل عملية عسكرية أطاحت بـ’أبو خُبيب’ بعد 3 أشهر من ملاحقته

2021/11/12 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الجمعة، الاطاحة بـ "ابو خبيب"، مسؤول القناصين في وادي الشاي بكركوك، وذلك بعد 3 أشهر من الملاحقة.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 تشرين الثاني 2021)، انه "وبعد ملاحقة ومتابعة أمتدت لثلاثة أشهر تم خلالها رصد كافة تحركات و اتصالات أحد الارهابيين الخطرين والمدعو ياسين شكر محمود العزي والملقب ( خُبيّبْ) و( ابو قتادة) من قبل ابطال شعبة المصادر وبالتعاون مع خلية الاستخبارت ومكافحة الارهاب وهما من مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ما نتج عن تلك الملاحقة من معلومات غاية بالدقة عن اماكن تواجده ومسار تنقلاته".

واضاف البيان انه "بالتعاون مع لواء المشاة ٤٥ الفرقة الثامنة( المقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك ) تم نصب كمين محكم لمجموعتة الارهابية والاشتباك معها وقتله في قرية البو محمد بمنطقة وادي الشاي محافظة كركوك".

وبحسب البيان، يعد "الارهابي آمر القناصين بالمفارز العسكرية لما تسمى ولاية كركوك وأبرز عناصرها، حيث شارك بتنفيذ عدة عمليات ارهابية استهدفت التعرض على قواتنا الامنية والمواطنين وهو من قاد التعرض الذي استهدف قوات الشرطة الاتحادية بتاريخ ٢٠٢١/٩/٥ في قاطع الرشاد وادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

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